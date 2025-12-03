Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Mercoledì 03 Dicembre 2025

Lutto a Gandino, addio a monsignor Luigi Bonazzi

IL LUTTO. Il diplomatico vaticano è morto mercoledì 3 dicembre. L’impegno a Cuba ma anche ad Haiti, nelle Repubbliche Baltiche, in Canada e Albania.

Monsignor Luigi Bonazzi, Nunzio apostolico emerito originario di Gandino è morto nelle prime ore di mercoledì 3 dicembre
Monsignor Luigi Bonazzi, Nunzio apostolico emerito originario di Gandino è morto nelle prime ore di mercoledì 3 dicembre

Si è spento nelle prime ore di mercoledì 3 dicembre, monsignor Luigi Bonazzi, 77 anni, Nunzio apostolico emerito originario di Gandino. Nato il 19 giugno 1948, monsignor Bonazzi era stato ordinato vescovo il 26 agosto 1999 nella Cattedrale di Sant’Alessandro a Bergamo dal cardinale Angelo Sodano. Dopo gli studi aveva iniziato il servizio diplomatico della Santa Sede come addetto nelle nunziature di Camerun, Trinidad e Malta, per poi assumere incarichi di crescente responsabilità in Spagna, Stati Uniti, Italia e Canada.

Nel corso della sua lunga missione è stato Nunzio Apostolico ad Haiti, Cuba, nelle Repubbliche Baltiche, in Canada e infine in Albania, dove ha concluso il mandato all’inizio di quest’anno. A Cuba fu protagonista di un momento storico: il 4 aprile 2005 accolse Fidel Castro in visita alla Nunziatura dell’Avana per porgere le condoglianze alla Chiesa dopo la morte di Giovanni Paolo II.

Uomo di dialogo e di pace, monsignor Bonazzi aveva richiamato questo valore anche lo scorso luglio, durante la festa dei Santi Martiri Patroni a Gandino, occasione in cui ricevette un riconoscimento pubblico da Comune e comunità. Le comunità dell’Unità Pastorale di Gandino hanno espresso unanime cordoglio attraverso un messaggio del prevosto don Ferruccio Garghentini e dei vicari don Giovanni Mongodi e don Manuel Valentini. Cordoglio anche sulla pagina social del Comune di Gandino. A breve saranno comunicati la sede della camera ardente e la data dei funerali.

