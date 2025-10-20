Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 20 Ottobre 2025

Lutto nel mondo sportivo e nella Valle Seriana: scomparsa Rosa Anesa, medico di base e moglie del presidente Andreoletti

IL LUTTO. Un grave lutto ha colpito nel pomeriggio di domenica 19 ottobre la comunità seriana e l’ambiente sportivo bergamasco. Il cordoglio dell’Albino Leffe.

Lutto all’Albino Leffe per la morte di Rosa Anesa, medico di base a Fiorano e moglie del presidente della società di calcio seriana, Gianfranco Andreoletti
Lutto all’Albino Leffe per la morte di Rosa Anesa, medico di base a Fiorano e moglie del presidente della società di calcio seriana, Gianfranco Andreoletti

Un grave lutto ha colpito nel pomeriggio di domenica 19 ottobre la comunità seriana e l’ambiente sportivo bergamasco. È scomparsa, dopo una malattia improvvisa, la dottoressa Rosa Anesa, 68 anni, moglie di Gianfranco Andreoletti, presidente dell’Uc AlbinoLeffe. L’annuncio è stato diffuso dalla società seriana con un messaggio pubblicato sui propri canali ufficiali: «È con profondo sgomento che comunichiamo la scomparsa di Rosa Anesa, cara moglie del presidente Andreoletti, che ci ha lasciato dopo fulminea malattia».

Medico di base a Fiorano al Serio, la dottoressa Anesa era una figura molto conosciuta e stimata non solo per la sua professione, ma anche per la vicinanza al mondo sportivo. Era spesso presente in tribuna a sostenere la squadra della quale il marito. Colpita da un tumore

Rosa Anesa
Rosa Anesa

se n’è andata in poche settimane. La salma sarà trasferita nelle prossime ore nella casa di famiglia in via degli Alpini 24 a Vertova. I funerali si terranno martedì 21 ottobre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale del paese. Oltre al marito, la dottoressa Anesa lascia tre figli.

Cordoglio è giunto anche dal mondo del calcio professionistico. In una nota pubblicata sul sito ufficiale, Atalanta B.C. ha espresso la propria vicinanza: «Atalanta B.C. esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della signora Rosa Anesa, moglie del presidente dell’Uc AlbinoLeffe Gianfranco Andreoletti. In questo momento di grande dolore, il presidente Antonio Percassi, il co-chairman Stephen Pagliuca, l’ad Luca Percassi e tutta la famiglia nerazzurra si stringono alla famiglia Andreoletti e all’Uc AlbinoLeffe esprimendo le più sincere condoglianze».

Atalanta B.C.