Maltempo, cedono i tralicci a Nembro: la superstrada riapre a metà - Foto e video

Il maltempo di giovedì 10 ottobre ha causato danni e allagamenti in diverse zone della provincia. Nella zona di Nembro, in particolare, si è registrato il cedimento di due tralicci tra Nembro e Pradalunga. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i tecnici di Enel, Terna e Anas per le operazioni di messa in sicurezza delle basi dei tralicci.

I tralicci dell'enel inclinati a Nembro. Video di Walter Corna

Il terreno intriso d’acqua ha fatto inclinare la base della struttura. Fortunatamente i tralicci si sono inclinati verso la zona boschiva che costeggia la superstrada.

Tralicci cedono a Nembro a causa della piena del Serio

(Foto di Corna) Tralicci cedono a Nembro a causa della piena del Serio

(Foto di Corna)

La statale resta parzialmente chiusa (anche l’11 ottobre): resta chiuso l’accesso da Nembro (zona Esselunga) in direzione Clusone mentre si può viaggiare scendendo da Clusone e per chi sale da Montenegrone.

Nembro, le operazioni dopo il cedimento dei tralicci. Video di Elisa Cucchi

Non si registrano comunque interruzioni di corrente nella zona. I tecnici di Terna e E-Distribuzione sono intervenuti per le operazioni di zavorramento delle piattaforme alla base dei tralicci. I lavori sono proseguiti anche in serata, a oltranza, per poter riaprire al più presto, ma anche stamattina (11 ottobre) la superstrada resta chiusa.

Nembro, due tralicci pericolanti e strada chiusa: l'appello del sindaco. Video di BergamoTv - Elisa Cucchi

Il pericolo è legato soprattutto dal traliccio più alto, sostenuto dalla tensione dei cavi: in caso di rottura dei cavi l’«effetto frusta» potrebbe essere pericoloso sia per chi è delle vicinanze e sia per i due tralicci alle due alle estremità opposte: «Chiedo ai cittadini di tenersi il più lontano possibile – è l’appello del sindaco di Nembro, Gianfranco Ravasio, nell’edizione serale del tg di BergamoTv – e di rimanere al di fuori della pista ciclabile, dove abbiamo intensificato i controlli con la polizia locale e la protezione civile».

Tecnici al lavoro dopo il cedimento dei tralicci Tecnici al lavoro dopo il cedimento dei tralicci

Sul fiume Serio cedono i tralicci della corrente.