Cronaca / Valle Seriana
Sabato 01 Novembre 2025

Manca da casa da due giorni, apprensione per un 63enne di Cene

LA SEGNALAZIONE. Ore di apprensione per la famiglia di Adriano Pertoldi, 63 anni compiuti il 1° novembre: l’uomo vive da solo a Cene e non si hanno notizie da due giorni, tanto che la sorella ha denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine.

Redazione Web
Redazione Web

Adriano Pertoldi
Adriano Pertoldi

Cene

A casa il 63enne avrebbe lasciato il cellulare e il portafogli che la sorella ha ritrovato nella sua abitazione.

Pertoldi non si è allontanato in bicicletta, trovata a casa, e quindi dovrebbe essere uscito a piedi nella giornata di giovedì. La denuncia è stata fatta ai carabinieri di Alzano il 1° novembre. Non si conoscono altre informazioni e neppure come l’uomo era vestito quando si è allontanato da casa. L’appello della sorella e di chi lo conosce è di avvisare il 112 in caso si avessero informazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cene
Sociale
Questioni sociali (generico)
Adriano Pertoldi
Carabinieri