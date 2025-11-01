Manca da casa da due giorni, apprensione per un 63enne di Cene

A casa il 63enne avrebbe lasciato il cellulare e il portafogli che la sorella ha ritrovato nella sua abitazione.

Pertoldi non si è allontanato in bicicletta, trovata a casa, e quindi dovrebbe essere uscito a piedi nella giornata di giovedì. La denuncia è stata fatta ai carabinieri di Alzano il 1° novembre. Non si conoscono altre informazioni e neppure come l’uomo era vestito quando si è allontanato da casa. L’appello della sorella e di chi lo conosce è di avvisare il 112 in caso si avessero informazioni.