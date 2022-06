Medie di Comenduno e Desenzano, slitta di nuovo la chiusura del cantiere

Si torna nuovamente a parlare dei lavori alle scuole secondarie di primo grado del plesso di Desenzano-Comenduno, ad Albino , e dei ritardi della chiusura del cantiere. In primavera l’ amministrazione comunale albinese aveva confermato la fine dei lavori, come da contratto, per il 17 giugno, dopo più di un anno di ritardo, ma il risultato non è stato conseguito e dai banchi della minoranza è arrivato il messaggio da parte del gruppo di RinnovAlbino , attento alle vere esigenze del territorio, che è partito all’attacco chiedendo, attraverso i propri canali social , all’amministrazione se ci sarà bisogno di una nuova proroga e se si è sicuri che i bambini riusciranno a tornare a scuola a settembre.