Mercatini e Casa di Babbo Natale: Clusone si prepara a un mese di magia

A Clusone è «Tempo di Natale». Qui tutto è pronto per un Natale speciale che quest’anno vedrà tante iniziative ruotare attorno alla «Casa Bergamasca di Babbo Natale», pronta ad aprire nella Villa Balduzzi in contemporanea con il «Villaggio dei Mercatini» nel Parco Nastro Azzurro. Il tutto in un’atmosfera unica, tra installazioni luminose, decorazioni, musiche natalizie e le vetrine dei tanti negozi allestite a tema. Si parte sabato 18 dalle 10, con l’inaugurazione del Villaggio dei Mercatini.