Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 12 Gennaio 2026

Nembro, lite tra due gruppi di giovanissimi alla fermata Teb: 16enne ferito alla testa con una bottiglia di vetro

IL CASO. Un amico, intervenuto per difenderlo, ha rimediato degli schiaffi. Il responsabile sarebbe già stato individuato dalle forze dell’ordine.

Pietro Giudici
Pietro Giudici
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La fermata Teb «Nembro Camozzi», dove è scoppiata la lite
La fermata Teb «Nembro Camozzi», dove è scoppiata la lite

Nembro

È di un sedicenne trasportato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo e di un coetaneo medicato sul posto il bilancio di una lite tra due gruppi di giovanissimi alla stazione della Teb «Nembro Camozzi».

Ferito con una bottiglia di vetro

Secondo le prime informazioni disponibili, intorno alle 17,30 di lunedì 12 gennaio i due gruppi (una decina di ragazzi in tutto) sono entrati in colluttazione a poca distanza dalla fermata della Teb, sembrerebbe per futili motivi. Al culmine della rissa un sedicenne di Albino, già noto alle forze dell’ordine per alcuni furti nella zona, ha ferito un coetaneo, residente in paese, spaccandogli una bottiglia di vetro in testa. A quel punto, uno degli amici sarebbe intervenuto per difenderlo, rimediando due schiaffi in faccia dallo stesso aggressore. Il primo, con il volto ricoperto di sangue, è stato medicato da un’ambulanza giunta sul posto – allertata da un altro membro del gruppo – e poi portato al «Papa Giovanni» in condizioni non gravi.

Sul posto un’ambulanza e i carabinieri di Alzano Lombardo, che stanno indagando per risalire ai motivi dell’aggressione. Il ragazzo che ha ferito i due coetanei è già stato identificato dalle forze dell’ordine ed è stato denunciato a piede libero.

