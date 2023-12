Neve anche sotto i mille metri e da lunedì i fiocchi bianchi anche a bassa quota - Le foto

Come da previsione le condizioni meteo sono migliorate nel primo pomeriggio di oggi, sabato 2 dicembre. In mattinata la coda fredda della perturbazione ha permesso alla neve di cadere localmente a quote basse, anche sotto i mille metri in valle. Tutto per merito delle intense correnti da nord che, nelle prossime ore, soffermano impetuose in alta quota. Vento meno intenso è atteso sul resto del territorio, con calo termico importante.