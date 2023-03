Neve solo ad alta quota: il confronto fotografico alla Baita Zuccotto in Val Sedornia

Il confronto fotografico e statistico, anche quest’anno, è impietoso. Da un lato fanno riflettere i dati estrapolati su larga scala, come conferma uno studio condotto dalla Cima Research Foundation secondo il quale sulle Alpi italiane sarebbe presente circa un terzo di risorse idriche nivali rispetto agli ultimi anni . «I nostri strumenti che forniscono dati in tempo reale - si legge nella nota – hanno mostrato che la neve ha iniziato a fondere già a metà dicembre, molto prima del solito». In ambito locale le preoccupazioni legate a queste anomalie climatiche, tanto a livello di precipitazioni quanto in termini di temperature quasi sempre superiori alla media del periodo, possono trovare conferma soprattutto in alcuni confronti fotografici.