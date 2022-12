Notte Bianca e mercatini scaldano il Natale a Clusone

La Notte Bianca tra i negozi del centro storico e 17 giorni di mercatini di Natale nel parco Nastro Azzurro: sono questi i due principali eventi di dicembre per la città di Clusone che si prepara a un fitto calendario di appuntamenti proposti dalla Turismo Pro Clusone con il sostegno dell’Amministrazione comunale e in collaborazione con associazioni e commercianti. Un dicembre in cui non mancheranno le luminarie natalizie, offerte quest’anno dai commercianti, cui si aggiungeranno i tradizionali alberelli della Pro loco, una settantina, che ripiantati e illuminati andranno ad allestire 12 punti in centro storico.