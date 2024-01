Nuovi nati, una festa per tutta Clusone che si prepara al sorpasso sul 2022

Ogni nuovo nato è una grande gioia per la famiglia e per la comunità, soprattutto in un periodo in cui il calo demografico si fa sentire. A Clusone, che dal 2022 ha ottenuto la certificazione di «Comune amico della famiglia», sono stati consegnati 43 pacchi di benvenuto ai nuovi nati, il cui numero complessivo per l’intero anno appena concluso dovrebbe essere leggermente superiore (erano 46 al 22 dicembre), mentre erano 48 bebè nel 2022. È però presto per poter parlare di sorpasso: soltanto nei prossimi giorni, quando anche gli ultimi nati del 2023 saranno stati registrati all’anagrafe, si potrà avere il quadro definitivo.