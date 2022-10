Oggi a Nese i funerali dell’anziano investito. Una vita di lavoro nel mondo della ristorazione

Saranno celebrati lunedì 3 ottobre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Nese i funerali di Alberto Marcassoli, l’ottantottenne morto nel tardo pomeriggio di sabato dopo essere stato investito da un’automobile in via Provinciale, ad Alzano. Marcassoli, quando è stato investito, intorno alle 15,30, stava attraversando la strada (come ricordato dal sindaco Camillo Bertocchi, tra le strade urbane più trafficate della provincia) mentre si trovava insieme a un nipotino di otto anni. La Fiat Punto di colore grigio, condotta da un uomo di mezza età, che l’ha travolto e proiettato una trentina di metri avanti, non ha lasciato sull’asfalto segni di frenate: sulle cause del sinistro stanno indagando le forze dell’ordine. Marcassoli, soccorso dall’automedica del 118 di Bergamo e dall’ambulanza della Croce verde di Colzate, è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale di Seriate ma le sue condizioni erano già gravissime e poco dopo è deceduto. Per la sua salma non è stata disposta l’autopsia, dunque i famigliari hanno potuto fissare subito la data dell’ultimo saluto. Il nipote è rimasto illeso, ma comprensibilmente sotto choc. Proprio alla vigilia della Festa dei nonni del 2 ottobre, ha dovuto assistere alla morte del nonno sotto i suoi occhi.