«Papà ho perso il telefono»: nuova truffa su WhatsApp

Nuova truffa su WhatsApp: «Papà ho perso il telefono, sono in un negozio di telefonini e mi servono i soldi per comprarne un altro». A segnalarlo al nostro giornale è un commerciante di Vertova, Roberto Andreoletti, a cui il messaggio è arrivato martedì all’ora di pranzo.

«Non appena l’ho letto ho chiesto a mia figlia se gliel’avessero rubato, ma mi ha risposto che l’aveva perso insieme al portafogli e ai documenti ma che aveva già fatto denuncia ai carabinieri e bloccato le carte – racconta –. Le ho scritto che le volevo parlare, ma mi ha risposto che era in un negozio a Milano dove le avevano prestato una sim e poteva solo scrivere da un pc. Mi sono insospettito , anche perché a Milano ha la nonna e due zii a cui poter chiedere aiuto. Ho provato quindi a chiamarla sui suoi due numeri di cellulare, suonava libero ma non rispondeva».

«Nel frattempo è arrivata mia nipote che mi ha suggerito di provare a mandarle una mail. Ho chiamato mio figlio raccontandogli quello che era successo e lui, tramite il suo cellulare, è riuscito a localizzare quello della sorella, che risultava essere sul suo posto di lavoro. Le ho scritto un messaggio chiedendole di chiamarmi, e dopo 10 minuti lo ha fatto: le ho letto i messaggi che avevo ricevuto da quella che pensavo fosse lei e mi ha rassicurato, dicendomi che non aveva risposto subito perché era in pausa pranzo e non aveva perso alcun cellulare».