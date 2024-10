Patente ritirata, il sindaco di Valbondione fa i lavori socialmente utili

«Sto pagando per errori passati che non hanno creato problemi se non al sottoscritto, il messaggio che ci tengo a far passare è quello di non essere ubriachi al volante e, quando si sbaglia, di avere l’umiltà di ammetterlo». Parola di Walter Semperboni, da giugno sindaco di Valbondione, che sta svolgendo i lavori socialmente utili insieme agli operatori ecologici di Clusone, occupandosi della pulizia del territorio. La «messa alla prova» affonda le radici nel settembre 2020, quando gli è stata ritirata la patente per guida in stato d’ebbrezza.