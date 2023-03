Pedone investito da un’auto sulla 671 a Gazzaniga: gravissimo

Grave incidente stradale pochi minuti prima delle 21,30 di giovedì 23 marzo a Gazzaniga, sull’ex statale 671, all’altezza del mobilificio «Ongaro Arreda». Per cause ancora in corso di accertamento un uomo di 60 anni, della zona, è stato urtato da un’auto in transito, che lo avrebbe scaraventato sull’asfalto.