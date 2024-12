Perde il controllo dell’auto, frontale ad Albino: grave una 23enne

L’incidente ad Albino

Dalla prima ricostruzione la 39enne proveniva da via Vall’Alta quando ha perso il controllo della vettura finendo nella corsia opposta. L’impatto è stato violento e la donna sulla C2 è stata trasportata prima all’ospedale Bolognini di Seriate e poi trasferita al Papa Giovani XXIII di Bergamo per accertamenti. In condizioni più gravi la giovane 23 enne, in codice rosso trasferita subito in ambulanza all’ospedale di Bergamo: le sue condizioni sono critiche ma fortunatamente non è in pericolo di vita.