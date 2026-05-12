Ponte Nossa, urta un sasso sulla carreggiata e cade coinvolgendo anche un altro ciclista: feriti
I SOCCORSI. Incidente nel primo pomeriggio di martedì 12 maggio lungo la Statale 671 a Ponte Nossa. Due ciclisti sono rimasti feriti in seguito a una caduta avvenuta attorno alle 14.
Ponte Nossa
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Clusone, intervenuti sul posto dopo la segnalazione del 112, un 61enne residente a Brusaporto stava percorrendo la statale in direzione Bergamo quando, in sella alla bicicletta, avrebbe urtato un sasso presente a margine della carreggiata, perdendo il controllo del mezzo e cadendo sull’asfalto.
Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un secondo ciclista, un 65enne residente a Scanzorosciate, che seguiva il primo e che non sarebbe riuscito a evitare l’uomo già a terra, cadendo a sua volta.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo: il 61enne all’ospedale di Seriate, il 65enne all’ospedale di Piario. Le loro condizioni non sarebbero gravi.
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