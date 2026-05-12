Ponte Nossa, urta un sasso sulla carreggiata e cade coinvolgendo anche un altro ciclista: feriti

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Clusone, intervenuti sul posto dopo la segnalazione del 112, un 61enne residente a Brusaporto stava percorrendo la statale in direzione Bergamo quando, in sella alla bicicletta, avrebbe urtato un sasso presente a margine della carreggiata, perdendo il controllo del mezzo e cadendo sull’asfalto.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un secondo ciclista, un 65enne residente a Scanzorosciate, che seguiva il primo e che non sarebbe riuscito a evitare l’uomo già a terra, cadendo a sua volta.