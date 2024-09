Restano gravi le condizioni del 25enne coinvolto in un incidente a Villa di Serio

Restano gravi le condizioni del 25enne di Ranica, rimasto coinvolto in un incidente con un’auto mentre era in sella alla sua moto , una Vespa, nella serata di 17 settembre a Villa di Serio. All’origine dello scontro potrebbe esserci una mancata precedenza da parte della vettura, condotta da una ragazza di 24 anni.

L’incidente

Al momento dell’impatto, il giovane stava viaggiando sul rettilineo da Scanzorosciate verso Villa di Serio. L’automobilista procedeva invece in senso opposto quando, stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, avrebbe girato a sinistra in via Agazzi urtando la moto: il violento impatto ha danneggiato seriamente entrambi i mezzi. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori con due ambulanze e due automediche, oltre ai carabinieri di Alzano e Bergamo.