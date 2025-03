Rimane impigliato in una rete e si ferisce al braccio: anziano di Ardesio in ospedale

Un infortunio, dalle conseguenze fortunatamente non troppo gravi, si è verificato nella mattinata di giovedì 27 marzo in Alta Valle Seriana. Ad essere coinvolto un pensionato 77enne , residente ad Ardesio , che si trovava a Valgoglio, nei pressi della località Mazzocca, ad eseguire alcuni lavori di potatura rami in un’area verde di proprietà della figlia, ed è rimasto ferito ad un braccio. Stando a una prima ricostruzione, pare che il 77enne, nel tentativo di scavalcare una recinzione metallica installata nel giardino, sarebbe scivolato rimanendo impigliato con un braccio nella rete, e procurandosi una ferita lacero contusa importante.

L’allarme dalla figlia

L’allarme è stato lanciato dalla figlia, poco prima delle 10.30. Sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza, giunta dalla vicina sede di Croce Blu Gromo, e l’elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo. Una volta giunti i sanitari, hanno trovato l’uomo vigile e cosciente: nella caduta si è procurato una ferita di una certa entità, ma fortunatamente non sono state lese vene importanti né tendini e legamenti del braccio. Dopo le prime cure sul posto, è stato stabilito che non era necessario il trasporto in elisoccorso, ma con l’ambulanza è stato condotto all’o spedale Antonio Locatelli di Piario, dove è giunto in codice giallo. In un primo momento si era stato attivato anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, ma è poi stato sospeso perché ritenuto non necessario.