Scasada del Zenerù e Fiera delle capre, gli eventi di Ardesio

Si rinnova il 31 gennaio l’antico rito, di origine pagana, della «Scasada del Zenerù». Manifestazione che inscena la rumorosa cacciata del freddo Inverno per auspicare un rapido ritorno della Primavera. Quest’anno la fervida fantasia di Flaminio Beretta ha immaginato che lo Zenerù, raffigurato da un grande pupazzo, si rifugi sul campanile della parrocchiale prima di finire sul rogo. Il programma prevede che alle 11 nella sala consiliare venga presentato alla Comunità il Gruppo folcloristico ospite, proveniente dal Trentino e denominato «I Foghi de San Martino de Pàrdàc». Saranno i ragazzi del paese a guidare gli ospiti fino al Ponte Rino, dove , in attesa del corteo rumoroso, è «parcheggiato» Zenerù. Alle 20 il ritrovo dei partecipanti a Ponte Rino e l’accompagnamento del pupazzo che raffigura l’Inverno per le vie del paese, tra un chiasso di campanacci. Raggiunto il piazzale vicino alle ex elementari Zenerù sarà dato alle fiamme. Quindi a cura della Pro loco, che ringrazia gli «Amici del Zenerù», i «Campanacci della Valle Seriana» e tutti coloro che hanno aiutato nell’organizzazione della manifestazione, saranno distribuite frittelle e vin brulé.