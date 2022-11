Schianto ad Albino: gravissimo un motociclista di 52 anni

Un motociclista di 52 anni è stato portato via con l’Elisoccorso e sarebbe in gravi condizioni (ma non in pericolo di vita) per un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 19 novembre sulla vecchia provinciale della Valle Seriana. L’impatto con un’auto è avvenuto intorno alle 15 all’altezza del cotonificio Albini ad Albino: ad avere la peggio un centauro di 52 anni. Sul posto sono accorse l’auto medica, due ambulanze e anche l’Elisoccorso da Bergamo : dopo aver stabilizzato le sue condizioni l’uomo è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. I Carabinieri di Clusone e la Polizia locale si stanno occupando dei rilievi e della ricostruzione della dinamica.