Schianto in via Moroni: gravissimo un motociclista di 48 anni

L’impatto è stato violentissimo. Erano le 20,30 di giovedì sera quando una potente moto Bmw RR si è scontrata lateralmente con un furgone adibito a camper: il motociclista, un quarantottenne di Alzano Lombardo, è rimasto ferito in maniera molto grave ed è stato poi trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso . Illesi i due occupanti del furgone, una coppia svizzera di lingua tedesca che si trovava in città per turismo e che si era fermata al distributore di carburante «Q8 Easy» situato lungo il tratto urbano dell’ex statale 525 del Brembo, tra lo svincolo per il Villaggio degli Sposi e quello con via Guerrazzi, sul lato destro per chi procede verso il centro cittadino.