Schianto nella notte sulla Statale 671 tra Gazzaniga e Cene: un 52enne ferito

Un incidente stradale è andato in scena durante la notte tra il 27 e il 28 febbraio, attorno all’1.20, lungo la statale 671 della Valle Seriana, sul confine tra Gazzaniga e Cene . Due le auto coinvolte, con il bilancio di un ferito, un 52enne residente a Colzate e trasportato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Stando ad una prima ricostruzione, pare che il 52enne fosse diretto verso Clusone e abbia effettuato diversi sorpassi, sino all’ultimo, quando in fase di rientro nella propria corsia ha perso il controllo del mezzo, una Ford Cupra, finendo la sua corsa prima contro il guardrail di destra e poi colpendo l’automobile condotta da una 30enne residente a Peia. Oltre alla donna, c’erano altre due persone a bordo della Toyota Yaris Cross, ma nessuno è rimasto ferito.