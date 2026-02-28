Burger button
Cronaca / Valle Seriana Sabato 28 Febbraio 2026

Schianto nella notte sulla Statale 671 tra Gazzaniga e Cene: un 52enne ferito

L’INCIDENTE. L’uomo, residente a Colzate, avrebbe perso il controllo dell’auto dopo un sorpasso: urto contro il guardrail e un’altra vettura. Trasportato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII, illesi gli altri coinvolti.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’incidente a Gazzaniga
L’incidente a Gazzaniga

Un incidente stradale è andato in scena durante la notte tra il 27 e il 28 febbraio, attorno all’1.20, lungo la statale 671 della Valle Seriana, sul confine tra Gazzaniga e Cene. Due le auto coinvolte, con il bilancio di un ferito, un 52enne residente a Colzate e trasportato in codice giallo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Stando ad una prima ricostruzione, pare che il 52enne fosse diretto verso Clusone e abbia effettuato diversi sorpassi, sino all’ultimo, quando in fase di rientro nella propria corsia ha perso il controllo del mezzo, una Ford Cupra, finendo la sua corsa prima contro il guardrail di destra e poi colpendo l’automobile condotta da una 30enne residente a Peia. Oltre alla donna, c’erano altre due persone a bordo della Toyota Yaris Cross, ma nessuno è rimasto ferito.

Per i soccorsi sono intervenuti l’automedica ed un’ambulanza della Croce Verde di Colzate. Rilievi a carico dei militari del Comando Compagnia Carabinieri di Clusone. Per spegnere invece le fiamme, divampate in una delle due auto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gazzaniga
Bergamo
Cene
Clusone
Colzate
Peia
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Incidente (generico)
Politica
Enti locali
Salute
assistenza sanitaria
Michela Gaiti
Croce Verde di Colzate
Comando Compagnia Carabinieri di Clusone
vigili del fuoco