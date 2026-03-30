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Cronaca / Valle Seriana Lunedì 30 Marzo 2026

Scontro tra auto e autobus a Piario: due ferite lievi

NEL POMERIGGIO. Incidente sulla SP51 intorno alle 16 di lunedì 30 marzo: coinvolta una donna di 82 anni con la nipote, nessun ferito tra i passeggeri del bus.

Michela Gaiti
Michela Gaiti Collaboratore
Scontro tra auto e autobus a Piario: due ferite lievi
L’incidente tra una Fiat Panda rossa e il bus di Arriva a Piario

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo, a Piario, lungo la SP51. Una Fiat Panda, condotta da una donna di 82 anni residente a Villa d’Ogna e proveniente da via Genova, non si sarebbe fermata allo stop andando a collidere con un autobus di linea «Arriva».

A bordo del mezzo pubblico si trovavano l’autista e diversi passeggeri: nessuno di loro ha riportato conseguenze. Ad avere la peggio, invece, sono state la conducente dell’auto e la nipote 17enne che viaggiava con lei, entrambe rimaste ferite in modo lieve.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanza e automedica e i carabinieri di Clusone. Le due ferite sono state trasportate in codice verde all’ospedale di Piario, mentre il personale sanitario ha concluso gli accertamenti per gli altri coinvolti direttamente sul luogo dell’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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