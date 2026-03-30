Scontro tra auto e autobus a Piario: due ferite lievi

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo, a Piario, lungo la SP51. Una Fiat Panda, condotta da una donna di 82 anni residente a Villa d’Ogna e proveniente da via Genova, non si sarebbe fermata allo stop andando a collidere con un autobus di linea «Arriva».

A bordo del mezzo pubblico si trovavano l’autista e diversi passeggeri : nessuno di loro ha riportato conseguenze. Ad avere la peggio, invece, sono state la conducente dell’auto e la nipote 17enne che viaggiava con lei , entrambe rimaste ferite in modo lieve.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con ambulanza e automedica e i carabinieri di Clusone. Le due ferite sono state trasportate in codice verde all’ospedale di Piario, mentre il personale sanitario ha concluso gli accertamenti per gli altri coinvolti direttamente sul luogo dell’incidente.