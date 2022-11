Si ribalta con l’auto lungo la strada della Valle Rossa: grave un 65enne - Le foto

È in gravi condizioni l’uomo di 65 anni che, nel corso della mattinata di lunedì 28 novembre, si è ribaltato con l’auto lungo la strada della Valle Rossa, a Bianzano. Ancora da chiarire le cause per cui la vettura è uscita fuori strada: sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e l’Elisoccorso da Bergamo, oltre ai Carabinieri di Clusone e ai Vigili del fuoco . L’incidente è avvenuto poco prima delle 9.