Si schianta contro un semaforo a Pradalunga: grave 57enne

Ha perso il controllo dell’auto, una Alfa Romeo Giulietta, lungo via Grumelle nel centro di Pradalunga e si è andato a schiantare contro il palo di un semaforo a bordo strada.

Così è finito in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso, un 57enne, lunedì mattina all’alba, erano da pochi minuti passate le 6.

Sul posto sono giunti i carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano che hanno caricato l’uomo sull’ambulanza e lo hanno portato in codice rosso a Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi.