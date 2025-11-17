Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Lunedì 17 Novembre 2025

Si schianta contro un semaforo a Pradalunga: grave 57enne

L’INCIDENTE. Lo schianto è avvenuto lunedì 17 novembre all’alba.

L’auto semi distrutta coinvolta in un incidente a Pradalunga. L’uomo al volante, un 57enne, è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Bergamo.
L’auto semi distrutta coinvolta in un incidente a Pradalunga. L’uomo al volante, un 57enne, è stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Bergamo.

Pradalunga

Ha perso il controllo dell’auto, una Alfa Romeo Giulietta, lungo via Grumelle nel centro di Pradalunga e si è andato a schiantare contro il palo di un semaforo a bordo strada.

Così è finito in ospedale al Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso, un 57enne, lunedì mattina all’alba, erano da pochi minuti passate le 6.

Sul posto sono giunti i carabinieri e un’ambulanza della Croce Rossa di Alzano che hanno caricato l’uomo sull’ambulanza e lo hanno portato in codice rosso a Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi.

La ricostruzione di quanto accaduto è affidata ai militari, ma la dinamica è ancora incerta, anche perché, in quel momento, su quel tratto di strada non c’era nessun testimone oculare.

