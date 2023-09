Si schianta con la moto ad Ardesio, 30enne grave in ospedale

Un trentatreenne è rimasto ferito in modo grave domenica sera 17 settembre dopo essere caduto dalla moto in via Cunella ad Ardesio. L’incidente accaduto poco dopo le 20,30. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe fatto tutto da solo e nessun altro mezzo sarebbe coinvolto. Il 33enne sarebbe uscito di strada, riportando ferite molto gravi. Per soccorrerlo è stata mobilitata l’eliambulanza di Sondrio, abilitata per il volo notturno. Il motociclista è stato caricato sull’elicottero e portato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Mobilitata anche l’auto medica, un’ambulanza della Croce Blu di Gromo e una della Croce Bianca di Bergamo.

Via Cunella si trova nella parte bassa del paese ed è la vecchia strada che conduce a Villa d’Ogna. È stata riaperta poco più di un mese fa dopo che era rimasta chiusa per più di un anno. Il 7 giugno del 2022 l’allora sindaco di Villa d’Ogna Angela Bellini aveva emesso un’ordinanza di chiusura dopo che sulla strada era caduto un macigno. Erano le 4 del mattino e fortunatamente in quel momento non transitava nessuno.