Siccità, Uniacque chiede ordinanze antispreco ad altri 36 Comuni

Resta «sotto osservazione costante» lo stato della dotazione idrica della provincia di Bergamo in gestione a Uniacque. È quanto comunica la società in una nota diffusa venerdì 24 marzo, annunciando di aver inviato richiesta di emissione di ordinanze di contenimento dei consumi idrici (possibilità di consumo extra potabile solo per un’ora nella fascia notturna) a 36 altri Comuni della Provincia di Bergamo. «Si tratta di Comuni che presentano un livello di attenzione elevato – spiega Uniacque – per attingimenti anormalmente alti e possibili criticità a breve».