Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Lunedì 30 Marzo 2026

Stavano tornando a valle, l’incidente a 1.800 metri: il 25enne è morto davanti all’amico

LA TRAGEDIA. I due avevano dormito al bivacco Frattini e stavano tornando a valle ma hanno abbandonato il sentiero a quota 1.800 metri. Il giovane, milanese, è scivolato in un canale di roccia per un centinaio di metri.

Michela Gaiti
Michela Gaiti Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Stavano tornando a valle, l’incidente a 1.800 metri: il 25enne è morto davanti all’amico
L’elicottero dei soccorritori che ieri ha sorvolato la valle per più di due ore in cerca del giovane, poi trovato senza vita
(Foto di bonacorsi)

Valbondione

L’idea di una due giorni sulle montagne dell’Alta Valle Seriana si è purtroppo trasformata in tragedia per un 25enne di origini straniere e residente nel Milanese, che nella tarda mattinata di domenica 29 marzo ha perso la vita sul territorio di Valbondione, nella zona del rifugio Brunone.

Il giovane, che era in compagnia di un amico, si trovava a una quota di 1.800 metri quando è scivolato per circa un centinaio di metri lungo un canalone. Una volta individuato dai soccorritori, il ragazzo era purtroppo già deceduto.

Cosa è accaduto

Stando a quanto riferito dall’amico che era con lui, i due, dopo aver lasciato l’auto a Fiumenero, frazione di Valbondione, sabato si sono messi in cammino con l’obiettivo di raggiungere il bivacco Frattini, a circa 2.300 metri.

Pare che durante la discesa, a un certo punto, i due abbiano deciso di abbandonare il sentiero «ufficiale» per seguire percorsi alternativi

Lì hanno trascorso la notte, e nella mattinata di ieri si sono messi in cammino per raggiungere di nuovo valle, e rientrare a Fiumenero, passando dalla zona del rifugio Brunone. Pare che durante la discesa, a un certo punto, i due abbiano deciso di abbandonare il sentiero «ufficiale» per seguire percorsi alternativi. E proprio in questo frangente, nell’area compresa tra la Valle del Salto e il rifugio Brunone, il 25enne è accidentalmente scivolato lungo un canale impervio.

Nella zona non c’era campo per chiamare, così l’amico ha proseguito sino a quando non è riuscito ad allertare i soccorsi. L’allarme è scattato verso le 11,15. Subito si è alzato in volo l’elisoccorso da Bergamo e sono stati allertati anche i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valbondione per dare supporto in caso di necessità.

L’allerta ai soccorsi

Dopo essersi spostato per allertare i soccorsi, il giovane che ha assistito all’accaduto non ricordava più il punto esatto in cui l’amico era precipitato. Così, non avendo un riferimento esatto, l’elicottero del 118 ha sorvolato la zona alla ricerca dell’escursionista per circa due ore e mezza, sino a quando è stato individuato il 25enne. Purtroppo però i sanitari non hanno potuto fare altro che decretarne il decesso. La salma è stata così recuperata e riportata a valle, nella stazione del Soccorso alpino di Valbondione, per essere riconsegnata ai famigliari. Nel frattempo infatti i genitori sono stati avvisati, e subito hanno raggiunto l’Alta Valle Seriana. La ricostruzione della dinamica è stata affidata ai militari del Comando Compagnia carabinieri di Clusone.

Imprudenza e sviste

Un tragico incidente che purtroppo riporta alla mente molti episodi simili, accaduti sulle montagne bergamasche (e non solo). Imprudenza, sviste, passi falsi, fatalità ma anche malori: sono diverse le cause che ogni anno provocano la morte di escursionisti tra le vette. Con l’arrivo della bella stagione, complice il bel tempo e la voglia di stare all’aperto, il fenomeno si intensifica.

Abbigliamento e attrezzature adeguati sono fondamentali, così come consultare le previsioni meteo ed essere informati riguardo il percorso da compiere e la destinazione verso la quale si è diretti

Le raccomandazioni del Soccorso alpino, valide anche durante la stagione invernale, sono quelle di mettersi in movimento sempre prestando la massima attenzione e con la giusta prudenza. Abbigliamento e attrezzature adeguati sono fondamentali, così come consultare le previsioni meteo ed essere informati riguardo il percorso da compiere e la destinazione verso la quale si è diretti. Piccoli dettagli che possono però fare la differenza, e prevenire gravi situazioni di pericolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valbondione
Bergamo
Clusone
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Disastri (generico)
Tempo libero
Svaghi (generico)
Sociale
Morte
Michela Gaiti
soccorso alpino