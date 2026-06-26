Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Venerdì 26 Giugno 2026

Strada sporcata per festeggiare la Maturità: si chiedono i danni ad Alzano

IL CASO. A maggio il Comune aveva lanciato raccomandazioni agli studenti, ma già da martedì usati farina e spumante. «Pagheranno le spese di pulizia».

Lettura 1 min.
FrancescoFerrari
FrancescoFerrari
Strada sporcata per festeggiare la Maturità: si chiedono i danni ad Alzano
La strada di fronte all’ingresso del liceo Amaldi, imbrattata

Alzano

Come ormai avviene ogni anno, si rialza la polemica per gli atteggiamenti incivili che accompagnano i festeggiamenti per gli esami di maturità al liceo Amaldi di Alzano. Anche quest’anno il Comune alza la voce contro chi imbratta il suolo pubblico e lascia rifiuti in giro, annunciando provvedimenti.

«All’inizio di maggio abbiamo incontrato il Comitato degli Studenti dell’istituto Amaldi, chiedendo espressamente di interrompere la pratica di sporcare e imbrattare strade e piazze all’uscita degli esami di maturità con vino, cibo e altri materiali - fa sapere l’Amministrazione -. Abbiamo dato disponibilità per condividere e sostenere altre forme di festeggiamenti, purtroppo senza riscontro»

Prima di intervenire con la mano dura, l’amministrazione comunale aveva cercato la via del dialogo con gli studenti del liceo scientifico cittadino, ma questo pare non essere servito. «All’inizio di maggio abbiamo incontrato il Comitato degli Studenti dell’istituto Amaldi, chiedendo espressamente di interrompere la pratica di sporcare e imbrattare strade e piazze all’uscita degli esami di maturità con vino, cibo e altri materiali - fa sapere l’Amministrazione guidata dal sindaco Camillo Bertocchi -. Abbiamo dato disponibilità per condividere e sostenere altre forme di festeggiamenti, purtroppo senza riscontro».

Il sindaco aggiunge che «era stato chiarito che, in caso di violazioni, si sarebbe proceduto con l’identificazione dei responsabili, l’applicazione delle sanzioni previste che vanno da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro e il recupero delle spese sostenute per la pulizia». E se si considera che ogni uscita del mezzo per il lavaggio costa minimo 250 euro, i conti sono presto fatti.

Già da martedì, con i primi esami orali che hanno segnato la conclusione della Maturità per gli studenti, si sono verificati episodi di inciviltà, con la strada antistante l’ingresso del liceo imbrattata con farina e spumante. Due persone sono state identificate e saranno convocate dalla Polizia locale per la contestazione degli addebiti. Altre sono in fase di identificazione. «Festeggiare un traguardo importante è legittimo e comprensibile - sottolinea il primo cittadino -. Farlo a spese della collettività, lasciando sporco e degrado negli spazi pubblici, non lo è. L’Amministrazione continuerà a effettuare controlli e ad applicare i provvedimenti previsti nei confronti dei responsabili. Il rispetto degli spazi pubblici è un dovere di tutti. Chi sporca paga».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alzano Lombardo
Sanzioni economiche
Aiuto estero
Politica
Criminalità
Giustizia, Criminalità
Feste, Carnevale
Arte, cultura, intrattenimento
Esami, Test
Insegnamento, Apprendimento
Istruzione
Camillo Bertocchi