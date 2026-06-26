Strada sporcata per festeggiare la Maturità: si chiedono i danni ad Alzano

Prima di intervenire con la mano dura, l’amministrazione comunale aveva cercato la via del dialogo con gli studenti del liceo scientifico cittadino, ma questo pare non essere servito. «All’inizio di maggio abbiamo incontrato il Comitato degli Studenti dell’istituto Amaldi, chiedendo espressamente di interrompere la pratica di sporcare e imbrattare strade e piazze all’uscita degli esami di maturità con vino, cibo e altri materiali - fa sapere l’Amministrazione guidata dal sindaco Camillo Bertocchi -. Abbiamo dato disponibilità per condividere e sostenere altre forme di festeggiamenti, purtroppo senza riscontro».

«All’inizio di maggio abbiamo incontrato il Comitato degli Studenti dell’istituto Amaldi, chiedendo espressamente di interrompere la pratica di sporcare e imbrattare strade e piazze all’uscita degli esami di maturità con vino, cibo e altri materiali - fa sapere l’Amministrazione -. Abbiamo dato disponibilità per condividere e sostenere altre forme di festeggiamenti, purtroppo senza riscontro»

Il sindaco aggiunge che «era stato chiarito che, in caso di violazioni, si sarebbe proceduto con l’identificazione dei responsabili, l’applicazione delle sanzioni previste che vanno da un minimo di 50 a un massimo di 300 euro e il recupero delle spese sostenute per la pulizia». E se si considera che ogni uscita del mezzo per il lavaggio costa minimo 250 euro, i conti sono presto fatti.

Già da martedì, con i primi esami orali che hanno segnato la conclusione della Maturità per gli studenti, si sono verificati episodi di inciviltà, con la strada antistante l’ingresso del liceo imbrattata con farina e spumante. Due persone sono state identificate e saranno convocate dalla Polizia locale per la contestazione degli addebiti. Altre sono in fase di identificazione. «Festeggiare un traguardo importante è legittimo e comprensibile - sottolinea il primo cittadino -. Farlo a spese della collettività, lasciando sporco e degrado negli spazi pubblici, non lo è. L’Amministrazione continuerà a effettuare controlli e ad applicare i provvedimenti previsti nei confronti dei responsabili. Il rispetto degli spazi pubblici è un dovere di tutti. Chi sporca paga».