Tanta neve e niente sole ma molti sciano comunque

Il risveglio di sabato nelle alte valli non lasciava presagire l’imminente ritorno della neve visto che un timido sole aveva fatto la sua comparsa a più riprese. Invece, nel giro di poche ore, i fiocchi hanno ripreso a cadere dal cielo intensificandosi soprattutto nel tardo pomeriggio (anche ai 900 metri di Valbondione in serata risultavano operativi numerosi mezzi spazzaneve). «È stata una giornata estremamente positiva – dice Sara Legrenzi della società degli impianti del Monte Pora – perché abbiamo registrato la presenza di almeno 2000 sciatori e di molti sci alpinisti». Anche Maurizio Seletti, amministratore del comprensorio seriano, esprime soddisfazione malgrado l’inconveniente logistico avvenuto nel primo pomeriggio. «La caduta di una pianta ha interrotto la linea elettrica che alimenta la zona ma ci siamo subito attivati per evacuare gli impianti grazie ai gruppi elettrogeni. Ringrazio comunque Enel per la tempestività nell’intervenire, permettendoci così di organizzare al meglio anche l’evento serale che avevamo in programma (con illuminazione della pista)».