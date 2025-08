Torna Ardesio DiVino tra musica degustazioni e incontri

Anche questa edizione si svolgerà in collaborazione con Paolo Tegoni , docente di Cultura del vino all’Università di Parma, così come del Seminario permanente Luigi Veronelli . Scrivono gli organizzatori: «L’iniziativa si prepara ad accogliere un racconto di vini, territori e persone attraverso le numerose attività organizzate. A partire dalle degustazione agli stand di decine di vignaioli selezionati, provenienti da Italia, Francia, Slovenia e Portogallo e artigiani del gusto, che proporranno in assaggio vini e prodotti tipici di eccellenza in un viaggio nella cultura enogastronomica. Questa edizione sarà dedicata alla pasta fatta in casa e a guidare il pubblico in questo viaggio culturale e gastronomico del mondo della sfoglia saranno Don Pasta (Daniele De Michele) artista, scrittore e storyteller della cucina popolare italiana, e Rina Poletti, maestra sfoglina riconosciuta a livello nazionale. Con i loro laboratori porteranno i visitatori alla scoperta dell’arte e della passione per la pasta fatta a mano».

Ma non solo stand. Ardesio DiVino è anche soprattutto esperienze e cultura, con un fitto calendario di attività tra gusto, conoscenza, divertimento e benessere. Per entrare nell’area esposizioni è necessario acquistare il biglietto, a 35 euro per ogni giorno e di 70 euro per due giorni. Il che dà diritto ad assaggi di vini e prodotti artigianali in tutti gli stand, così come a sconti per partecipare a iniziative a pagamento. Oggi, alle 17,30, nella sala consiliare, si terrà la degustazione d’autore del Seminario permanente Luigi Veronelli, ideata e condotta da Andrea Alpi ; oggi alle 19, domani alle 12 e alle 16 viene organizzato , su iscrizione, un viaggio tra le eccellenze vinicole guidato da Paolo Tegoni, mentre domani, alle 11, al museo Casa rurale, si terrà il laboratorio pratico e gratuito «Mani in pasta», con Rina Poletti.