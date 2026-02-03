Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Martedì 03 Febbraio 2026

Traffico paralizzato: mezzo pesante incastrato alle Curve della Selva

TRA CLUSONE E PONTE NOSSA. Traffico in tilt, in Alta Valle Seriana per un mezzo pesante rimasto incastrato nella zona delle Curve della Selva, lungo la statale 671 della Valle Seriana.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore
Il mezzo pesante bloccato in curva
Il mezzo pesante bloccato in curva
(Foto di Gruppo Fb viabilità in Valle Seriana)

Curve della Selva

L’autoarticolato, un trasporto eccezionale, è rimasto bloccato intorno alle 12.30 di martedì 3 febbraio mentre stava facendo una curva, nelle vicinanze del centro sportivo Ruggeri, ed il transito è rimasto interdetto in entrambi i sensi di marcia.

La viabilità è tornata alla normalità intorno alle 13.15: in precedenza si poteva solo passare per il territorio di Piario. Si tratta, dove il mezzo è rimasto bloccato, di un tratto delicato: più volte è stato teatro di episodi simili con tir ma anche autobus rimasti bloccati mentre transitavano per quella curva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clusone
Piario
Ponte Nossa
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
Michela Gaiti