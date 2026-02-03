Cronaca / Valle Seriana
Traffico paralizzato: mezzo pesante incastrato alle Curve della Selva
TRA CLUSONE E PONTE NOSSA. Traffico in tilt, in Alta Valle Seriana per un mezzo pesante rimasto incastrato nella zona delle Curve della Selva, lungo la statale 671 della Valle Seriana.
L’autoarticolato, un trasporto eccezionale, è rimasto bloccato intorno alle 12.30 di martedì 3 febbraio mentre stava facendo una curva, nelle vicinanze del centro sportivo Ruggeri, ed il transito è rimasto interdetto in entrambi i sensi di marcia.
La viabilità è tornata alla normalità intorno alle 13.15: in precedenza si poteva solo passare per il territorio di Piario. Si tratta, dove il mezzo è rimasto bloccato, di un tratto delicato: più volte è stato teatro di episodi simili con tir ma anche autobus rimasti bloccati mentre transitavano per quella curva.
