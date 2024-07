Trascinato dal cane, cade e batte la testa: grave pensionato

Stava portando a passeggio il cane di grossa taglia, come faceva spesso, nella via centrale di Gromo, quando l’animale lo ha strattonato facendolo cadere a terra. Un incidente che nella sua banalità ha avuto però conseguenze gravi. Tutto è successo sabato 13 luglio alle 16,30 in via Giovan Giuseppe Milesi, la strada che porta al centro storico del paese.

L’uomo, un villeggiante residente a Bergamo, medico in pensione di 71 anni, con la moglie anche lei medico pediatra, aveva il grosso cane al guinzaglio quando l’animale si è spinto in avanti improvvisamente. Il pensionato, colto di sorpresa, è caduto pesantemente sull’asfalto: non ha nemmeno fatto in tempo a ripararsi il volto con le mani, perché nella destra teneva il guinzaglio. È caduto battendo la faccia a terra e il cane lo ha trascinato per qualche metro. L’uomo, che a Gromo ha una casa dove va in villeggiatura con la moglie, ha perso i sensi.

I soccorsi

Subito i passanti hanno lanciato l’allarme al 112. La centrale Soreu delle Alpi ha inviato un’ambulanza dei volontari della Croce Blu di Gromo e l’auto medicalizzata: i soccorritori lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. Le sue condizioni sono gravi.