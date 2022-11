Una cascata di nuvole sul Monte Costone, ecco il video mozzafiato

Una cascata di nuvole sulle Orobie illuminate dal sole. È lo spettacolo filmato da Marco Roncoroni sul Monte Costone, in alta Valle Seriana. Durante un’escursione in mountain bike nei giorni scorsi, Marco si è trovato davanti agli occhi un panorama mozzafiato: un «oceano» di nuvole che, riprese con la tecnica del time-lapse, sembrano scivolare come una cascata sopra la Filaressa. Ecco il filmato disponibile sul canale «#Perdersinmountainbike».