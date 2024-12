«Una guida per i giovani». A Clusone l’ultimo saluto a don Martino Campagnoni - Foto

Nel giorno dei funerali di don Martino Campagnoni, per tanti anni direttore del Patronato di Clusone, il vescovo monsignor Francesco Beschi, durante le esequie, ha voluto sottolineare l’impegno del sacerdote nel guidare i ragazzi seguendo la missione del Patronato. «Non basta insegnare un mestiere, è importante insegnare a vivere bene perché è come rigenerare a vita nuova - ha detto il vescovo - siamo riconoscenti a don Martino e al Patronato, un grande dono di cui siamo riconoscenti».

In tantissimi sabato 28 dicembre hanno partecipato ai funerali di don Martino Campagnoni , morto nella notte di Natale a 97 anni: era il decano della Diocesi .

La sua storia

Don Martino era nato nel 1927, come il Patronato, ed era stato accolto dal fondatore don Bepo Vavassori a soli 10 anni, quando era rimasto orfano di mamma. Entrato nel Patronato non l’ha più lasciato: dopo l’ordinazione nel 1951 e i primi anni a Bergamo nel 1961 ha raggiunto il Patronato di Clusone dove è rimasto tutta la vita. “Fedele al Signore, al Patronato, alla città di Clusone che tanto gli ha voluto bene, fedele alla Chiesa, e al territorio” ha ricordato don Davide Rota ricordando il suo grande impegno per i giovani nella Casa di Clusone.