Valli bergamasche, trasferiti altrove decine di migranti per allentare la pressione sui centri

Diretti in Veneto

«Al mattino il prefetto mi aveva comunicato che il trasferimento sarebbe stato imminente, io gli avevo detto che speravo avvenisse prima di Pasqua, poche ore dopo erano già qui i pullman - commenta Riva -. Dalla Prefettura ci hanno detto che l’obiettivo è ridurli della metà». Se a Gromo restassero infatti 50 migranti, secondo la prima cittadina, «i numeri sarebbero ancora troppo elevati». Che finalmente le acque si siano mosse è, secondo la prima cittadina, «un passaggio doveroso, finalmente una risposta concreta alle nostre richieste: siamo in questa situazione da due anni e finora non era mai stato fatto nulla».

Tra i presenti venerdì 18 aprile a Gromo anche alcuni volontari dell’associazione «Cap24020». Alessandra Olivari ha sottolineato il fatto che tra i migranti trasferiti siano stati scelti proprio quelli che avevano già trovato un lavoro. «Ci siamo attivati subito con la Prefettura e la cooperativa per verificare questa cosa e non risulta - riferisce la sindaca -. Fatte poche eccezioni, non sono stati trovati i contratti di lavoro di questi migranti. C’è un caso significativo, di un ragazzo che ha un contratto a tempo indeterminato in un’azienda del posto: doveva essere trasferito, invece è arrivato il suo datore di lavoro che si è detto disponibile ad accoglierlo a casa sua temporaneamente».