Valli prese d’assalto: gite in montagna e lughe code - Foto

Ancora grande traffico verso le località di villeggiatura la mattina di Ferragosto in Valle Brembana, con code in salita in particolare nella zona di San Giovanni Bianco e San Pellegrino. Turisti che si sono aggiunti alle migliaia di villeggianti già presenti in valle da giorni. A farla da padrone i centri più in quota, Carona, Foppolo, Serina, Oltre il Colle e Piazzatorre, dove la maggior parte delle seconde case sono aperte.

Nella sera di Ferragosto, sul viale alberato di San Pellegrino, in programma due spettacoli di fontane danzanti e laser, alle 21,30 e alle 22,30

Gite ai rifugi

In funzione (tutti i giorni fino a fine agosto) le seggiovie di Foppolo e Piazzatorre per raggiungere i rifugi. Tantissimi gli escursionisti sui sentieri, a piedi, ma anche con le ormai diffusissime e-bike, in zona Carona e Branzi. Affollato San Pellegrino per gli ambulanti da Forte dei Marmi. Nella sera di Ferragosto, sul viale alberato della cittadina termale, in programma due spettacoli di fontane danzanti e laser, alle 21,30 e alle 22,30.

In funzione (tutti i giorni fino a fine agosto) le seggiovie di Foppolo e Piazzatorre per raggiungere i rifugi

Il Mercato del Forte a San Pellegrino In coda per la Val Seriana In fila al parco degli Alpini a Cstione

In Val Seriana

In Val Seriana il parco degli Alpini ha fatto il pienone a Castione della Presolana, preso d’assalto per la festa degli alpini, ma anche per i tanti che hanno optato per il pic-nic. Sin dal mattino le auto erano in coda per salire verso Castione, si segnalano presenze da record al Monte Pora.

Lunghe file di auto parcheggiate anche per le strade di Vertova: qui il sentiero per la Valle Vertova è chiuso da mesi con un’ordinanza del Comune, ma questo sembra non aver scoraggiato i tanti escursionisti.

Pic-nic a Castione Tante auto parcheggiate in Val Vertova Mercato a San Pellegrino