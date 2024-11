Ventidue anni dopo la tragedia del masso di Colzate. «Non è cambiato nulla, quella strada continua ad essere pericolosa»

L’INTERVISTA. L’incontro con Loredana Ghilardi: per la prima volta la donna parla della tragedia in cui rimasero uccisi il marito e i due figli di 6 e 10 anni. «Arrivai sul posto per caso mezz’ora dopo, dagli sguardi della gente capii che sotto c’erano i miei cari. E da lì è cominciato il mio calvario».