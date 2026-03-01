Vertova, il torrente si tinge di azzurro: scatta l’allarme in centro paese

Si è tinta di azzurro acceso l’acqua del torrente Vertova, che attraversa l’omonimo paese, nel tardo pomeriggio di sabato 28 febbraio. Una situazione che non è certamente passata inosservata, e che ha interessato la centrale via IV Novembre, nel tratto di acqua che scorre tra largo Vittorio Veneto e lo storico ponte romanico di San Carlo (con maggiore concentrazione in quest’area).

L’allarme è scattato attorno alle 17.45 circa: sul posto è giunto anche il sindaco, Riccardo Cagnoni, che ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine – è arrivata una pattuglia di militari del Comando Compagnia Carabinieri di Clusone – Vigili del Fuoco di Gazzaniga e la locale Protezione Civile. Proprio questi ultimi hanno subito prelevato alcuni campioni, consegnati poi ai tecnici di Arpa, per risalire alla natura della sostanza che ha colorato le acque del torrente. Visionati anche i filmati di telecamere private presenti in zona.