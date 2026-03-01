Vertova, il torrente si tinge di azzurro: scatta l’allarme in centro paese
L’ALLARME. Nel tardo pomeriggio di sabato 28 febbraio l’acqua si colora improvvisamente tra largo Vittorio Veneto e il ponte romanico di San Carlo. Situazione rientrata in serata.
Si è tinta di azzurro acceso l’acqua del torrente Vertova, che attraversa l’omonimo paese, nel tardo pomeriggio di sabato 28 febbraio. Una situazione che non è certamente passata inosservata, e che ha interessato la centrale via IV Novembre, nel tratto di acqua che scorre tra largo Vittorio Veneto e lo storico ponte romanico di San Carlo (con maggiore concentrazione in quest’area).
L’allarme è scattato attorno alle 17.45 circa: sul posto è giunto anche il sindaco, Riccardo Cagnoni, che ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine – è arrivata una pattuglia di militari del Comando Compagnia Carabinieri di Clusone – Vigili del Fuoco di Gazzaniga e la locale Protezione Civile. Proprio questi ultimi hanno subito prelevato alcuni campioni, consegnati poi ai tecnici di Arpa, per risalire alla natura della sostanza che ha colorato le acque del torrente. Visionati anche i filmati di telecamere private presenti in zona.
«Ovviamente la cosa non è passata inosservata – riferisce il primo cittadino -, e in poco tempo la voce è circolata e ci siamo recati sul posto, nel centro di Vertova. La sostanza che ha colorato di un azzurro molto intenso l’acqua del torrente Vertova, era inodore, e questo fa pensare che forse non sia qualcosa di particolarmente tossico o nocivo. Certo è che questo potrà essere confermato una volta eseguiti i test necessari sui campioni prelevati». Dopo qualche ora, attorno alle 21 circa, la situazione è tornata alla normalità.
