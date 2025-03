Villa d’Ogna, folla per l’ultimo saluto a Carlo Ceresoli

Villa d’Ogna , così come in tutta la Valle Seriana, piange la tragica morte di Carlo Ceresoli, deceduto in uno scontro frontale con un camion mentre guidava la sua auto lungo la provinciale 45, ad Ardesio.

La veglia sabato sera

Affollatissima, sabato sera alle 20, la Cappella del Suffragio, adiacente la chiesa parrocchiale di Villa d’Ogna, dove si è tenuta la veglia funebre in ricordo di Carlo. La comunità ha anche pregato per Maria Chiara Ceresoli, la figlia di 25 anni di Carlo, in auto con il padre durante lo schianto e ora ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia. Nel dolore Mary, moglie di Carlo, la figlia Lara, i tanti parenti e amici che domenica 2 marzo hanno partecipato alle esequie.