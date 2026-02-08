Zucco e Sia, re e regina alla Fiera delle Capre di Ardesio - Foto e video

Sia e Zucco

Si tratta di Sia, la regina di razza bionda dell’Adamello, dell’azienda agricola Nicolò Rizzi di Cene, mentre il re è Zucco, becco adulto di razza bionda dell’Adamello, dell’azienda agricola Rota di Almenno San Bartolomeo.

Circa 300 le capre in mostra, provenienti da tutta la Regione, ed anche una trentina di asini. Ogni anno la manifestazione richiama migliaia di visitatori: non solo appassionati, ma anche famiglie, bambini e curiosi che vogliano trascorrere una giornata diversa, alla scoperta del mondo agricolo e delle tradizioni.

Diversi gli eventi collaterali previsti durante la manifestazione, organizzata da Pro Loco Ardesio con la collaborazione di un folto numero di volontari. Musica, laboratori, bancarelle e molto altro. «Grazie a tutti i partecipanti - ha commentato Cristiana Verzeroli, presidente di Pro Loco Ardesio -, ai volontari e tutti coloro che collaborano per la buona riuscita della manifestazione. Un grande successo, e arrivederci all’anno prossimo».