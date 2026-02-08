Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 08 Febbraio 2026

Zucco e Sia, re e regina alla Fiera delle Capre di Ardesio - Foto e video

LA MANIFESTAZIONE. Sono entrambi bergamaschi il re e regina della 26esima edizione della Fiera delle Capre e dell’Asinello, quest’ultima alla sua 24esima edizione.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Foto di gruppo con i vincitori Sia e Zucco
Foto di gruppo con i vincitori Sia e Zucco

Ardesio

Nella mattinata di domenica 8 febbraio infatti, ad Ardesio, come da tradizione sono state incoronate le capre più belle.

Sia e Zucco

Si tratta di Sia, la regina di razza bionda dell’Adamello, dell’azienda agricola Nicolò Rizzi di Cene, mentre il re è Zucco, becco adulto di razza bionda dell’Adamello, dell’azienda agricola Rota di Almenno San Bartolomeo.

Circa 300 le capre in mostra, provenienti da tutta la Regione, ed anche una trentina di asini. Ogni anno la manifestazione richiama migliaia di visitatori: non solo appassionati, ma anche famiglie, bambini e curiosi che vogliano trascorrere una giornata diversa, alla scoperta del mondo agricolo e delle tradizioni.

Diversi gli eventi collaterali previsti durante la manifestazione, organizzata da Pro Loco Ardesio con la collaborazione di un folto numero di volontari. Musica, laboratori, bancarelle e molto altro. «Grazie a tutti i partecipanti - ha commentato Cristiana Verzeroli, presidente di Pro Loco Ardesio -, ai volontari e tutti coloro che collaborano per la buona riuscita della manifestazione. Un grande successo, e arrivederci all’anno prossimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ardesio
Almenno San Bartolomeo
Bergamo
Cene
Tempo libero
Turismo
Sociale
famiglia
Gente, Persone
Ambiente
natura
Michela Gaiti
Cristiana Verzeroli
Pro Loco Ardesio