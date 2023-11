Alla Fiera dell’Orientamento c’è il mondo del volontariato

Venerdì 24 e sabato 25 novembre dalle 9 alle 18 alla Fiera di Bergamo la Provincia organizza la Fiera dell’Orientamento rivolta alle scuole, agli studenti e alle loro famiglie. Una novità, promossa dalla Provincia di Bergamo che ha scelto di dedicare un momento agli studenti e alle loro famiglie, che devono orientarsi in un percorso di scelta e di crescita che sarà significativo per le loro vite.

Un’opportunità unica

«Quest’anno come Provincia abbiamo scelto per la prima volta di organizzare la Fiera dell’Orientamento, in programma proprio nella Fiera a Bergamo i prossimi 24 e 25 novembre – racconta il consigliere provinciale delegato alla Pianificazione scolastica Umberto Valois -. È un’opportunità unica per i nostri ragazzi, che si trovano a scegliere il percorso scolastico da intraprendere, per certi versi l’anteprima del loro percorso di vita. Per la delicatezza della decisione la Provincia di Bergamo è da anni impegnata nell’affiancamento dei ragazzi, delle famiglie e delle scuole con diversi strumenti e proposte quali l’Atlante delle Scelte. Quale delegato alla Pianificazione scolastica me ne faccio quotidianamente garante e credo che la Fiera sia una bella opportunità che si va ad aggiungere a quanto stiamo già facendo».

Alla Fiera dell’Orientamento sarà presente anche il mondo del volontariato con uno stand dal titolo «Il Volontariato che Orienta». Il volontariato, infatti, è considerato un’esperienza significativa per accrescere le competenze per la vita e per orientarsi tra scuola, lavoro, tempo libero.

Una particolare attenzione

Per questo la Provincia, che da sempre esprime una spiccata sensibilità verso l’associazionismo e il volontariato e che negli ultimi anni gli ha dedicato una particolare attenzione, ha scelto di valorizzarlo anche in questa occasione. «Istruzione, formazione e lavoro saranno le colonne di questa Fiera, ringrazio il collega Valois ed il presidente Gandolfi che hanno accolto con entusiasmo la mia proposta di allargare lo sguardo al mondo del volontariato, valorizzandone la specifica declinazione orientativa - spiega il consigliere provinciale delegato all’Associazionismo e al Volontariato Damiano Amaglio -. I ragazzi e le famiglie saranno i protagonisti, e noi saremo lì per loro. L’esperienza del volontariato è parte del percorso di ciascuno verso la piena consapevolezza di sé, e forma trasmettendo competenze, esperienze e sensibilità. Non è un caso che oggi molti

Damiano Amaglio giovani vi si stiano avvicinando con l’obiettivo di arricchire il proprio curriculum. Sono orgoglioso di poter condividere quest’avventura con Csv e Caritas, che hanno raccolto la sfida con responsabilità». Allo stand saranno presenti, insieme alla Provincia di Bergamo, il Centro di servizio per il volontariato di Bergamo (Csv Bergamo), la Caritas diocesana Bergamasca e un gruppo di sei associazioni socie di Csv che presenteranno le proposte che il volontariato rivolge alle scuole e ai loro allievi.

Una bella opportunità per incontrare tanti giovani e permettere loro di conoscere un mondo, quello del volontariato, che spesso intercettano solo in forme parziali e limitate e che talvolta avvertono come distante.

Ricambio generazionale

«Le associazioni lamentano spesso lo scarso, quasi inesistente, ricambio generazionale ed è narrazione comune che i giovani siano poco disponibili ad occuparsi degli altri, più interessati