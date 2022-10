Azioni e cultura della solidarietà, premi ad associazioni e volontari

Prende il via la quarta edizione del premio «Bergamo -Terra del volontariato», istituito per la prima volta nel 2019 e promosso da Centro di servizio per il volontariato di Bergamo, L’Eco di Bergamo, Fondazione della Comunità Bergamasca e Provincia di Bergamo: un riconoscimento alle realtà di volontariato e ai volontari del territorio bergamasco che nel corso dell’anno si sono distinti per la propria attività e che hanno contribuito a diffondere la cultura della solidarietà. Il premio viene assegnato a differenti categorie di associazioni, gruppi o volontari e al vincitore di ciascuna categoria vengono attribuiti una targa di riconoscimento e un buono acquisto del valore di 1.000 euro spendibile in materiali di consumo, beni di prima necessità e di formazione utili per poter continuare a svolgere l’attività di volontariato.