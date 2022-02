Capitale italiana del volontariato, per Bergamo occasione di crescita

4.768: è questo il numero delle istituzioni non profit a Bergamo. Il 90% sono associazioni, pari a circa 4.300, e i volontari sono 104.536. Sono dati che raccontano come la provincia bergamasca sia una terra di persone che si mettono al servizio degli altri, silenziosamente e senza chiedere nulla in cambio. Si è visto anche durante i mesi più duri dell’emergenza pandemica, quando nonostante le difficoltà Bergamo è riuscita ad andare avanti anche grazie all’impegno di moltissimi cittadini che si sono volontariamente messi a disposizione degli altri.