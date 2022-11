Cultura, educazione, povertà e salute: le idee del volontariato

Bergamo Capitale italiana del volontariato 2022 non è stata solo eventi e iniziative, ma anche occasione per le associazioni del territorio di lavorare insieme su alcune questioni prioritarie che le interrogano in modo trasversale: cultura, educazione, povertà e salute. I quattro temi sono diventati oggetto di lavoro per altrettanti laboratori che hanno visto protagoniste cinquanta associazioni guidate dalla supervisione scientifica dell’Università degli Studi di Bergamo.