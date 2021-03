Fondi all’agricoltura e all’agroindustria: una storia vincente. Iscriviti al webinar

Bandi e finanziamenti: una risorsa indispensabile

In tal senso, prosegue Bellina «i finanziamenti pubblici (dai regionali a quelli europei) sono una risorsa indispensabile se si vuole continuare a crescere, fare ricerca e innovare puntando sulla massima qualità possibile. Gli investimenti in nuove tecnologie costano molto, per alcuni macchinari servono milioni di euro. Solo per fare un esempio recente: per tre selezionatrici ottiche (macchine per la rilevazione dei corpi estranei anche più piccoli) sono stati necessari 550mila euro, coperti al 50% dai contributi europei. Poter contare sul contributo pubblico, anche per assumere figure professionali estremamente competenti, consente di tagliare traguardi altrimenti quasi impossibili., almeno in certe tempistiche. Certo, i finanziamenti pubblici non sono regalati, bisogna meritarseli grazie a progetti innovativi e piani d’investimento sviluppati nei minimi particolari. Sino ad oggi, dopo controlli rigorosi da parte dei commissari Ue, non abbiamo mai avuto alcun taglio rispetto ai finanziamenti richiesti, perché sono sempre stati conformi alla misura richiesta e riguardanti processi innovativi di valore».