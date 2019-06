Scontro fra due scooter, poi un’auto pirata

Muore giovane motociclista, un altro ferito L’incidente poco dopo le 22 di questa sera, giovedì 13 giugno, lungo la via Provinciale. Le moto si sono scontrate, poi la vittima sarebbe stata travolta da una vettura che non si è fermata a prestare soccorso.

Scontro fra scooter moto nella serata di oggi, giovedì 13 giugno, ad Adrara San Martino: uno dei due motociclisti è purtroppo deceduto. L’incidente poco dopo le 22 lungo la via Provinciale, sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica. Coinvolti due giovani di 19 e 25 anni. Uno di loro, quello di 19 anni, è stato preso in carico da un’ambulanza e trasportato in ospedale in codice giallo, per l’altro, di 25, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio delle Forze dell’ordine, i due scooter si sarebbero scontrati e quello della vittima sarebbe poi stato travolto da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso.

