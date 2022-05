Cade sul circuito di motocross: grave tredicenne di Pianico

L’incidente Il ragazzo si stava allenando su una pista in provincia di Modena. Operato alla testa, è in Rianimazione. Il papà: «Ora aspettiamo e speriamo».

La sua mattinata di sport e divertimento è finita con un rovinoso e gravissimo incidente: un tredicenne residente a Pianico è caduto dalla moto mentre si stava allenando su un circuito del Modenese e ha battuto violentemente la testa. Ora il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale di Maggiore di Bologna, dove è stato trasportato e operato d’urgenza.

Tutto è accaduto nella tarda mattinata di sabato, tra le 11,30 e mezzogiorno, a Savignano sul Panaro, in provincia di Modena. Qui, in via Basilicata, c’è l’«Xpark Savignano-Moto Club Migliori Asd»: si tratta di «una pista – si legge sul sito – in stile motocross national con salitone e discesone, ma anche una serie di salti per gli amanti dello scrub e della whip. Annessi ci sono anche tracciati di enduro». Insomma, una struttura per amatori e professionisti, piccoli e grandi.

Il ragazzo bergamasco – appassionato di motocross e tesserato del «Asd Team Cello 555», che ha sede a Ceto, nel Bresciano – sabato aveva raggiunto il circuito modenese con il papà per prepararsi in vista di una gara nazionale di minicross in programma nelle prossime settimane. Durante l’allenamento si è verificato l’incidente, sulle cui cause non c’è ancora chiarezza. Si sa soltanto che il giovanissimo motociclista è caduto, purtroppo battendo la testa. L’allarme è stato immediato: sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno provveduto a intubarlo e poi trasportarlo, in elicottero, al Maggiore di Bologna in codice 3, quello di massima gravità. All’ospedale il tredicenne di Pianico è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza alla testa, come ha confermato il padre: «Adesso è in Rianimazione – ha fatto sapere il papà –, possiamo solo attendere e sperare». La dinamica dell’accaduto non è chiara: i carabinieri, intervenuti sul posto con i soccorritori, hanno sentito i presenti ed effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’incidente.

«Il ragazzo stava facendo delle prove libere – racconta Matteo Migliori, responsabile dell’”Xpark” di Savignano – quando è caduto dalla moto. Credo che si stesse preparando per una selettiva del campionato italiano junior. Io non ero presente, ma il gestore della struttura mi ha riferito che pare non ci siano altri mezzi coinvolti nell’incidente. So che sono arrivati subito i soccorritori, hanno intubato il ragazzo e l’hanno portato via in elicottero».