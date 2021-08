Foresto Sparso, cade dalla moto: muore 19enne L’incidente alle 6.35 di venerdì 20 agosto.

Un’ambulanza e un’auto medica sono intervenute in via Dossale a Foresto Sparso nella mattinata di venerdì 20 agosto per soccorrere un ragazzo di 19 anni caduto dalla moto.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto critiche.

Arrivati sul posto i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo: il 19enne è deceduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA